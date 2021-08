Lady Gaga e Tony Bennett, arriva il nuovo album Love for sale

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - "Love for sale" è il titolo del nuovo album collaborativo che vede ritrovarsi Tony Bennett e Lady Gaga dopo il successo del 2014 di "Cheek to cheek". Il disco verrà pubblicato il prossimo 1 ottobre e sarà un tributo a Cole Porter con duetti e interpretazioni soliste di entrambi gli artisti.

Il primo brano che anticipa questo nuovo progetto è il duetto in "I Get A Kick Out Of You", disponibile in tutti gli store digitali (https://tonygaga.lnk.to/IGetAKickOutOfYou). "I Get a Kick Out of You" è una cover di Cole Porter tratta dal musical "Anything Goes" del 1934. L'album Love for sale" sarà disponibile in edizione standard, deluxe, vinile e un box set da collezione ed è già disponibile per il preorder (https://tonygaga.lnk.to/LoveForSale). Mentre il video di "I Get A Kick Out Of You" verrà presentato in anteprima esclusiva venerdì 6 agosto alle 18 su MTV (Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (Sky 132 e 704). (ANSA).