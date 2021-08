Green pass: Paita, è necessario su mezzi di trasporto

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - "La strada che ancora ci separa dal ritorno alla piena normalità non può non passare dall'introduzione di un green pass anche per i mezzi di trasporto. E' indispensabile per ridurre i rischi legati alle concentrazioni di persone su treno, navi o aerei". Lo dichiara Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera.

"Questa mattina si sono tenute le audizioni con tutte le agenzie e le sigle del Tpl proprio su questo tema - dice - Ritengo, in vista di un ritorno massivo all'utilizzo dei mezzi di trasporto, che ci sia la necessità di un controllo sulle vaccinazioni dei passeggeri. Il punto di equilibrio tra la prevedibile esigenza di trasportare un volume crescente di persone e la loro sicurezza rispetto al Covid non può che essere il green pass.

Allo stesso tempo, serve un piano per implementare la micromobilità. Consentire a più persone di coprire con facilità l'ultimo miglio è infatti indispensabile per aiutare i trasporti nelle città.". (ANSA).