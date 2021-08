Covid: il mondo sfiora i 200 milioni di casi

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Il mondo sfiora i 200 milioni di casi totali di coronavirus, mentre sono oltre 4,25 i decessi confermati per la pandemia. E' quanto emerge dalla mappa dei dati sull'emergenza sanitaria dalla John Hopkins University, che evidenzia come a livello globale siano stati registrati finora 199.803.078 contagi e 4.251.176 morti per Covid-19.

Secondo quanto riferito, il primo Paese per contagi sono gli Stati Uniti, con oltre 35,2 milioni, seguiti dall'India (31,7 milioni), Brasile (19,9 milioni), Russia (6,27 milioni) e Francia (6,24 milioni). Il primato per i decessi è ancora degli Usa, con oltre 614 mila vittime. Seguono Brasile (558.432) e India (425.757).

Ieri, un report epidemiologico settimanale pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità ha riferito che i nuovi casi globali di Covid-19 sono in aumento da più di un mese e il mondo è sulla strada per raggiungere più di 200 milioni di casi la prossima settimana. (ANSA).