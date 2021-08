Covid, Biden: vaccinare gli Usa e aiutare a vaccinare il mondo

(ANSA) - NEW YORK, 03 AGO - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto appello ieri a "vaccinare l'America e ad aiutare a vaccinare il mondo" contro il Covid-19.

"Vaccinare l'America e aiutare a vaccinare il mondo, è così che stiamo per vincere", ha detto Biden durante un discorso alla Casa Bianca parlandi di una "pandemia di non vaccinati". Il presidente americano ha quindi accolto con favore l'invio Usa di ulteriori 110 milioni di dosi di vaccino in più di 60 paesi, la maggior parte dei quali tramite l'iniziativa internazionale Covax: una donazione maggiore di "tutti gli altri paesi messi insieme" secondo la Casa Bianca. (ANSA).