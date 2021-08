Tennis: Atlanta, Isner vince il torneo per la sesta volta

(ANSA) - WASHINGTON, 01 AGO - Lo statunitense John Isner ha vinto ieri il suo sesto titolo del torneo Atp di Atlanta battendo in finale il giovane connazionale Brandon Nakashima 7-6(10/8) 7-5, grazie anche a 21 ace messi a segno.

Isner conquista così il suo sedicesimo trofeo Atp e si unisce a Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic come unici giocatori attivi a vincere per sei volte lo stesso evento. "Non posso crederci di esserci riuscito. Vedremo se riuscirò a farlo una settima volta l'anno prossimo", ha detto il 36enne, alla sua prima finale da quando aveva vinto due anni fa sull'erba di Newport.

Gli italiani in tabellone ad Atlanta erano quest'anno Andreas Seppi, eliminato ai sedicesimi, e Jannik Sinner, fuori agli ottavi di finale. (ANSA).