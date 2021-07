Variety, premio a Barbera e alla Biennale per l'eccellenza

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Variety conferirà il suo International Achievement Film Award ad Alberto Barbera e alla Biennale di Venezia in una cerimonia che si terrà alla Mostra del Cinema di Venezia il mese prossimo. È la prima volta che Variety premia un'organizzazione con questo alloro.

Nel selezionare Barbera per il premio, Steven Gaydos di Variety ha dichiarato: "Il Festival di Venezia ha da sempre portato avanti l'eccellenza nel cinema internazionale. L'ultimo decennio sotto la guida di Alberto Barbera ha continuato questa tradizione, ma ha aggiunto anche la nuova dimensione del glamour di Hollywood, ovvero la rilevanza di una stagione dei premi cinematografici e una vitalità creativa che rendono questi anni del suo mandato uno dei periodi più emozionanti della illustre storia del festival". E conclude Gaydos: "Non abbiamo mai onorato un direttore di festival, né festival cinematografici prima d'ora, ma è del tutto legittimo che Alberto Barbera e la Biennale siano i primi ad avere questo riconoscimento". (ANSA).