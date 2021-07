Covid: 6.619 positivi, 18 vittime

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Leggero aumento dei positivi oggi in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute sono 6.619 quelli individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 6.171. Stabile il numero delle vittime: 18 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 19.

Sono 247.486 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, ieri erano stati 224.790. Il tasso di positività è del 2,67%, in leggero calo rispetto al 2,7% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 201, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 20. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.812, 82 in più rispetto a ieri.

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.343.519, i morti 128.047. I dimessi ed i guariti sono invece 4.132.510, con un incremento di 2.117 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 82.962, in aumento di 4.478 unità nelle ultime 24 ore.

