Achille Lauro, live rinviato a maggio 2022

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - La pandemia continua a mettere i bastoni tra le ruote al mondo dei live. Anche Achille Lauro, alla luce delle vigenti norme, rinvia ancora il tour inizialmente previsto ad ottobre 2020 e posticipato poi ad ottobre 2021 e ora rimandato a maggio 2022. Queste le nuove date di Achille Lauro Live 2022, in cui l'artista presenterà "Achille Idol Immortale", icona, punkrocker, popstar, l'alter-ego di Achille Lauro che torna dal passato dopo essere stato crocifisso per risorgere ad icona Glam: 6 maggio Milano (recupero del 17 ottobre 2020 e del 16 ottobre 2021); 16 maggio Venaria (TO) (recupero del 19 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2021); 19 maggio Cesena (recupero del 22 ottobre 2020 e del 21 ottobre 2021); 21 maggio Napoli (recupero del 24 ottobre 2020 e del 23 ottobre 2021); 25 maggio Firenze (recupero del 28 ottobre 2020 e del 26 ottobre 2021); 27 e 28 maggio Roma (recupero del 30 e 31 ottobre 2020 e del 29 e 30 ottobre 2021). I biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date corrispondenti. (ANSA).