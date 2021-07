Vaccini: Salvini, no a tifoserie no-vax, sì-vax

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Io rifiuto la tifoseria no vax-si vax. Io ho fatto il vaccino. Nessuno è legittimato a insultare gli altri. Invito a stemperare i toni. Chi non si vaccina non è un sorcio e chi si vaccina non è un marziano servo delle multinazionali". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a un banchetto per la raccolta delle firme per i referendum sulla Giustizia. (ANSA).