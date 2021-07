Riforme concorrenza e fisco andranno in Cdm a settembre

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - La legge sulla concorrenza e la legge delega sul fisco andranno in Consiglio dei ministri a settembre.

Lo confermano all'ANSA fonti di Palazzo Chigi. L'approvazione delle due riforme era stata ipotizzata per luglio ma, a quanto si apprende, la decisione è ora quella di portare i testi in Cdm a settembre, alla ripresa dei lavori del Parlamento. La scelta, spiegano da Palazzo Chigi, è coerente con la 'road map' delle riforme indicata nel Recovery plan. (ANSA).