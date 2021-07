Giustizia: Tajani sente Draghi e chiede correttivi garantisti

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Al centro del confronto, a quanto riferiscono fonti di Forza Italia, ci sono state le prossime misure per contrastare la pandemia Covid e la riforma della giustizia. Tajani, spiegano le stesse fonti, ha chiesto a Draghi alcuni correttivi in senso garantista in materia di procedura penale allo scopo di rendere più veloci i processi.

