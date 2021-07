Bozza prescrizione, proroghe per mafia anche oltre 3 anni

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il termine di improcedibilità in Appello può salire da 2 a 3 anni e in Cassazione da 1 anno a 18 mesi per i giudizi "particolarmente complessi".Ma ulteriori proroghe della stessa durata "possono essere disposte" per i delitti di terrorismo o eversione, per associazioni di tipo mafioso (art.416 bis), per scambio elettorale politico-mafioso (art.416 ter), per violenza sessuale, per le associazioni per spaccio di stupefacenti. Lo prevede la bozza, visionata dall'ANSA, di modifica al testo sulla prescrizione. Per impugnazioni entro il 31/12/2024 l'improcedibilità scatta dopo 3 anni in appello e 18 mesi in Cassazione (norma transitoria).

