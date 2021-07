Venezia, alle Giornate Autori l'ultimo Libero De Rienzo

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - L'ultima interpretazione di Libero De Rienzo, l'attore trovato morto nella sua abitazione romana il 15 luglio, si vedrà alle Giornate degli Autori a Venezia. L'artista è nel cast di Una relazione, il film di Stefano Sardo con Guido Caprino e Elena Radonicich, che sarà presentato nella sezione Notti Veneziane. De Rienzo è Luca, uno degli amici della coppia formata da Tommaso (Caprino) e Alice (Radonicich) - non sposati e senza figli, lui musicista, lei attrice, entrambi senza successo - che annunciano l'intenzione di lasciarsi in modo graduale, restando amici in modo naturale.

Scritto da Stefano Sardo con Valentina Gaia, prodotto da Ascent Film e Nightswim in coproduzione con La Onda, in collaborazione con Amazon Prime Video e Rai Cinema, con il contributo del Mic - Direzione generale cinema e audiovisivo e con il sostegno della Regione Lazio, il film uscirà in sala il 13, 14 e 15 settembre. (ANSA).