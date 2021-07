Tokyo: Salvini, radiare a vita chi non si batte con israeliani

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Dipendesse da me radierei a vita chi si rifiuta di battersi con un atleta israeliano: una notizia che nei giornali ha avito poco spazio, ma si tratta di razzismo. Non esiste un razzismo di serie A e uno di serie B, quando c'è di mezzo Israele". Così il leader della Lega, Matteo Salvini a un convegno dal titolo, "Lo sport come mezzo di contrasto e prevenzione al disagio giovanile". (ANSA).