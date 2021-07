Covid:Salvini,a Draghi espresso rammarico frasi ingenerose

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Avete avuto un chiarimento con Draghi? "Sì. Chiedetelo a lui non parlo per interposta persona ma ho sottolineato il rammarico visto che stiamo lavorando come Lega come matti per tenere insieme tutti, certe considerazioni sono ingenerose". Lo dice Matteo Salvini al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi, con riferimento alle frasi dette dal premier la scorsa settimana in conferenza stampa. (ANSA).