Vaccini: 8 studenti su 10 favorevoli a obbligo per docenti

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Otto studenti su dieci sono a favore dell'obbligo vaccinale per i docenti. A rivelarlo è un sondaggio di ScuolaZoo condotto su 46 mila ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Il 78% degli intervistati pensa sia giusto mettere l'obbligo per i docenti, la percentuale scende al 68% per i favorevoli ad estenderlo anche agli studenti. Sorprende invece che quasi 3 studenti su 10 dichiarano di avere prof apertamente no vax. "Abbiamo il diritto di imparare e studiare in sicurezza. Chi non si vaccina mette in pericolo anche gli altri", spiega Martina, studentessa 17 enne.

"I prof - le fa eco Salvatore, 14 anni - dovrebbero farlo perché sono un esempio e devono insegnare che vaccinarsi è giusto".

"Con l'obbligo vaccinale non saremmo più un paese libero", spiega invece il contrario Lorenzo, 18 anni. (ANSA).