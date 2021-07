Usa: volano prezzi case, a maggio aumento maggiore 30 anni

(ANSA) - NEW YORK, 27 LUG - I prezzi delle case negli Stati Uniti, misurati dall'indice S&P CoreLogic Case-Shiller, sono saliti in maggio del 16,6%, in quello che è l'aumento maggiore da più di 30 anni. E' infatti dal 1988 che non si registrava un balzo così elevato. I prezzi delle case nelle 20 maggiori città americane sono saliti del 17%, oltre le attese degli analisti e ai massimi dal 2004. (ANSA).