(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Il 28 luglio a Chicago è il ''Riccardo Muti Day''. A proclamarlo la sindaca Lori Lightfoot in onore del maestro per il giorno del suo ottantesimo compleanno. Spiega, nella lettera di motivazioni, di farlo in onore di un uomo di talento che' ''è uno dei maggiori maestri del mondo'' e ricorda le sue interpretazioni di Verdi, il fatto che dirige l'Orchestra di Chicago, oltre alla Cherubini che ha fondato, e il suo impegno con i giovani musicisti anche nella città Usa. Per non dimenticare poi le sue tante onorificenze internazionali, Cavaliere di Gran Croce in Italia, Officiale della Legion d'Onore in Francia e i riconoscimenti della Regina Elisabetta e di Papa Benedetto XVI e di altri capi di Stato.

''Per tutto questo - conclude Lightfoot - non potrei essere più orgogliosa di unirmi alla sua famiglia, amici, colleghi e fan, nei festeggiamenti di questa occasione''. (ANSA).