Giustizia: Conte, difficile per noi fiducia senza modifiche

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "In pochi giorni capiremo se le nostre richieste hanno trovato accoglimento o meno. È chiaro che una prospettiva di fiducia alla riforma senza alcune modifiche sarebbe per noi difficile". Lo ha detto, a quanto si apprende, il leader in pectore del M5s Giuseppe Conte parlando della riforma della giustizia ai parlamentari pentastellati alla Camera e spiegando che "ci sono margini di manovra ristrettissi". "Ma io li sto sfruttando tutti e ce la sto mettendo tutta", ha aggiunto Conte, parlando di un "colloquio costruttivo con Draghi dove ho chiarito che la proposta come originariamente formulata pone problemi serissimi al Movimento".

