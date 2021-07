++ Giustizia: Cartabia a P.Chigi, su tavolo dossier riforma ++

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Il ministro della Giustizia Marta Cartabia in mattinata si è recata a Palazzo Chigi. Il Guardasigilli - sebbene fonti ufficiali non confermino - potrebbe aver incontrato il premier Mario Draghi sulla riforma del processo penale in merito alla quale sarebbe in dirittura di arrivo la proposta di mediazione del governo su alcune (poche) richieste avanzate dal M5S. Ieri pomeriggio, sul dossier, c'è già stato un incontro tra Cartabia e Draghi. (ANSA).