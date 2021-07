Vaccini:Pd,tutti candidati amministrative siano immunizzati

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Nessun dubbio. Ha ragione Enrico Letta non ci può essere ambiguità su no vax. Sui vaccini serve un patto di maggioranza. E per le amministrative aiuta il buon esempio: tutti i candidati siano immunizzati".

Così su Twitter Sandra Zampa, responsabile PD Salute. (ANSA).