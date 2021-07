Taylor Swift lancia la versione orchestrale di 'The Lakes'

(ANSA) - NEW YORK, 26 LUG - A un anno dall'uscita dell'album 'Folkore', Taylor Swift fa un regalo ai suoi fan e lancia una versione orchestrale del brano bonus track 'The Lakes'. La versione orchestrale è in realtà quella originale della canzone prima che la Swift decidesse di eliminarla. "E' un anno che siamo fuggiti assieme da questo mondo e ci siamo immaginati in un posto più semplice - ha scritto la cantante - con alberi alti e aria che profuma di mare. Dove si possono indossare camicie da notte che ti fanno sembrare come un fantasma vittoriano e nessuno guarda con disappunto perché non c'è nessuno intorno".

Ha anche aggiunto: "Per ringraziarvi tutti per ciò che avete fatto per rendere questo album ciò che era, voglio regalarvi la versione originale di 'The Lakes'."