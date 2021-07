Napoli: Salvini, con Maresca opportunità di cambiamento

(ANSA) - NAPOLI, 22 LUG - "Sono in questa città in cui c'è un sindaco ancora per poco, de Magistris, e un governatore che costringe solo i napoletani e i campani a tenere la mascherina anche a 40 gradi senza alcun senso". Così Matteo Salvini ha esordito dal palco di Piazza Nazionale a Napoli, con indosso la mascherina e criticando il governatore campano Vincenzo De Luca.

"La città - ha aggiunto Salvini - da troppi anni è male amministrata dalla sinistra che fa promesse e la lascia più sporca di come l'hanno trovata. Io oggi ringrazio Maresca che poteva stare tranquillo a fare il suo mestiere dando una mano da fuori e invece si è mostrato uomo di coraggio, dopo tanti anni per la prima volta ai napoletani viene data una opportunità di cambiamento e il centrodestra l'ha colta. Per tante volte ha corso diviso in passato, questa volta sono divisi a sinistra, ho perso conto di quanti candidati hanno, mentre dopo tanti anni il centrodestra con Maresca parte in netto vantaggio al primo turno e la sinistra è dietro". (ANSA).