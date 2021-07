G20 Ambiente: Cingolani, Covid ci dà possibilità di cambiare

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "E' vitale che resistiamo alla tentazione di ricostruire le nostre economie sul modello pre-pandemia. Il Covid-19 ci ha offerto una possibilità di immaginare nuovi e migliori modi di organizzare le nostre società. Questo nuovo approccio richiede economie robuste, che tuttavia operino entro i limiti ambientali e sociali". Lo ha detto stamani il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel suo discorso di apertura del G20 dell'Ambiente, al Palazzo Reale di Napoli. "Le azioni chiave che dobbiamo prendere ciascuno di noi e tutti insieme - ha proseguito - includono soluzioni basate sulla natura per affrontare il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e la povertà; uso sostenibile e circolare delle risorse; educazione e formazione dei giovani; finanza sostenibile". "Gli stati del G20, quelli con le economie più grandi e con la maggior capacità di ricerca e innovazione, devono mostrare visione e una forte leadership" ha detto ancora Cingolani.

In mattinata, il ministro tenuto due bilaterali, con l'inviato speciale per il clima del presidente Usa, John Kerry, e con la ministra della Transizione ecologica della Francia, Barbara Pompili. (ANSA).