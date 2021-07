Covid: Russia, 24.471 casi e 796 morti in 24 ore

(ANSA) - MOSCA, 22 LUG - In Russia nelle ultime 24 ore sono stati accertati 24.471 nuovi casi di Covid-19 e 796 decessi provocati dal morbo: lo riporta il centro operativo nazionale anticoronavirus, ripreso dalla Tass. Stando ai dati ufficiali, in Russia dall'inizio dell'epidemia si sono registrati 6.054.711 casi di Covid.

Secondo il centro operativo, dall'inizio dell'epidemia in Russia sono stati accertati 151.501 decessi provocati dal Covid.

L'istituto nazionale di statistica Rosstat, invece, riferisce la Reuters sul suo sito web, ha registrato in totale circa 290.000 morti legate al Covid in Russia dall'aprile del 2020 al maggio di quest'anno. (ANSA).