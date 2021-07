Covid: Cdm alle 17 poi conferenza stampa Draghi

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - È stato convocato alle 17 il Consiglio dei ministri sul nuovo decreto legge COVID. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del Consiglio terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Interverranno, a quanto rende noto Palazzo Chigi, i ministri Roberto Speranza e Marta Cartabia.

L'orario della conferenza stampa sarà comunicato in seguito.

Nel frattempo sarà possibile procedere con gli accrediti collegandosi al portale AMEI (Accreditamento Media Eventi Istituzionali) tramite l'indirizzo https://amei.palazzochigi.it e accreditarsi entro le ore 14.00 odierne. Nel rispetto delle normative anti Covid, la conferenza stampa potrà essere seguita da 25 giornalisti, individuati in base all'ordine di accreditamento e seguendo un criterio di rotazione rispetto agli eventi passati e prossimi. I giornalisti ammessi in presenza saranno ricontattati. Le immagini saranno messe a disposizione dalla Rai e sui canali della Presidenza del Consiglio.

L'accesso sarà consentito mediante l'ingresso da via Santa Maria in Via 37b, esibendo il referto di esito negativo del tampone antigenico rapido effettuato non oltre le 24 ore precedenti e con l'obbligo della mascherina Ffp2. (ANSA).