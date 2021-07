Cartabia, è riforma complessiva della giustizia

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Non mi pare che siano provocazioni, mi pare siano preoccupazioni da analizzare e prendere in considerazione seriamente sulle quali si può lavorare". Così la ministra della Giustizia, Marta Cartabia ha commentato le preoccupazioni espresse da vari magistrati sul rischio che le novità sulla prescrizione fermino i processi, favorendo l'impunità.

E ha chiarito: "Questa riforma non è la riforma della prescrizione" ma "è una riforma complessiva della giustizia che ha uno scopo: quello di abbreviare i processi anche per evitare le zone di impunità", considerate le "percentuali molto alte di prescrizioni oggi già nelle fase iniziali". La ministra l'ha detto nella conferenza stampa che si è svolta al termine del Consiglio dei ministri. (ANSA).