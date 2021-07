Brexit: fonti Ue, Bruxelles pronta a avanzare con infrazione

(ANSA) - BRUXELLES, 22 LUG - Alla fine del mese, se la violazione del protocollo sull'Irlanda del Nord persistesse, Bruxelles invierà un parere motivato (seconda fase della procedura di infrazione) al Regno Unito, ed una lettera di notifica alla Commissione mista, per lanciare le consultazioni per la risoluzione delle dispute per il mancato rispetto dell'Accordo di recesso. Lo ha spiegato l'Esecutivo comunitario oggi agli ambasciatori Ue, dopo la telefonata tra Ursula von der Leyen, ed il premier britannico Boris Johnson. Lo apprende l'ANSA da fonti diplomatiche europee. Bruxelles aveva aperto la procedura di infrazione il 15 marzo. (ANSA).