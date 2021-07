Ucciso in piazza: M5S, Far West inaccettabile

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Quello che è accaduto a Voghera è inquietante e desta sgomento e rabbia. E' inaccettabile che un uomo disarmato possa perdere la vita per un colpo d'arma da fuoco partito in pubblica piazza, come se fossimo nel far West.

Saranno le autorità adesso a ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità dell'assessore comunale, dalla cui pistola sarebbe partito il colpo. Posso solo esprimere, al momento, le mie condoglianze alla famiglia della vittima". Lo afferma la deputata del Movimento 5 Stelle Valentina Barzotti.

