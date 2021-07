Dl Recovery: al via discussione generale in Aula Camera

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Al via, nell'Aula della Camera, della discussione generale del decreto legge Recovery. Il testo però dovrebbe tornare in commissione: la richiesta, secondo quanto si apprende, sarà formalizzata in mattinata ed è dettata dalla necessità di alcuni ritocchi formali ma anche di alcune modifiche sul fronte delle coperture. (ANSA).