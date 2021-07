Scuola: Ronzulli, ddl obbligo vaccino, Bianchi favorisca iter

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Mi auguro ora che - così come è successo per il disegno di legge per l'obbligo di vaccino ai sanitari - il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e tutto il Governo accelerino l'iter per il ddl che ho presentato sull'obbligo di vaccino al personale docente e non. Il documento prevede la sospensione dalla mansione in caso di inadempienza e il docente sarebbe sostituito dai tanti insegnanti non di ruolo che fanno supplenze". Così la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, che ha presentato il ddl. (ANSA).