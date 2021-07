Reddito cittadinanza:Conte,Draghi prenda posizione chiara

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Ieri ho sollecitato il Presidente Draghi a prendere una posizione chiara e ferma in merito a un dibattito 'inquinato' che si trascina da giorni. Alcuni leader di partito hanno deciso di prendere di mira gli aiuti alle fasce più deboli e più esposte della popolazione". Lo scrive su Fb il leader in pectore del M5s Giuseppe Conte. "Il Movimento 5 Stelle sta lavorando per migliorare il Reddito di cittadinanza", ma "non consentiremo a nessuno di togliere gli ombrelli di protezione ai più deboli in mezzo a un diluvio. Abbiamo scelto di stare dalla parte di chi non ha voce", aggiunge. (ANSA).