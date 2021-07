Giustizia: emendamenti Pd, norma transitoria su prescrizione

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Norma transitoria per l'entrata in vigore della nuova prescrizione: lo prevede uno degli emendamenti del Pd che saranno presentati alla riforma del processo penale in modo da ottenere un "atterraggio più morbido" della stessa. Lo spiega all'Ansa il capogruppo del Pd in Commissione Giustizia della Camera, Alfredo Bazoli: "è una delle proposte che offriamo alla Ministra Cartabia e alla maggioranza". (ANSA).