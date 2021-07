Colombia: migliaia di manifestanti nuovamente in piazza

(ANSA) - BOGOTÁ, 20 LUG - Diverse migliaia di colombiani hanno nuovamente manifestato oggi contro il governo del presidente di destra Ivan Duque, chiedendo ai parlamentari di attuare riforme per la fine della repressione per mano della polizia. "Spero che questo parlamento legifererà a favore degli interessi di tutto il popolo colombiano e non soltanto di un gruppo di individui che si arricchiscono", ha detto alla Afp Ivan Chaparro, un dentista di 46 anni durante una manifestazione a Bogotà. "Noi lottiamo per far valere i nostri diritti in tema di Sanità, Istruzione e di non-violenza", ha aggiunto Noelia Castro, un'insegnante di 30 anni. (ANSA).