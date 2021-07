Vaccini: Meloni,obbligo sarebbe scelta liberticida e inutile

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "L'obbligo vaccinale allontana ancora di più, oltre che devastare la nostra economia". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni che ha definito un'eventuale decisione del governo in quel senso come "una scelta liberticida e inutile". L'ha detto in una conferenza stampa a Roma.

"Per me non è un tema ideologico ma mi pare che si stia affrontando così", ha aggiunto sottolineando che "noi dobbiamo favorire la campagna vaccinale e per farlo serve una campagna trasparente, seria, che è mancata in tutta questa vicenda".

(ANSA).