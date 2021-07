Meloni, continuo a credere in c.destra, ma gli altri?

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Continuo a credere nel centrodestra ma voglio capire se ci credono anche gli altri, perché troppe cose sono accadute che mi fanno temere". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni parlando dei rapporti nella coalizione dopo le nomine dei consiglieri Rai, in una conferenza stampa a Roma.

"Non capisco cosa stia accadendo e che si lavori per farci perdere la pazienza e favorire l'attuale maggioranza", ha aggiunto. (ANSA).