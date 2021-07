Incassi: Black Widow ancora in vetta, Croods secondi

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Continua il dominio della Black Widow sul box office italiano. Il film Marvel, seppur in calo del 37%, ha incassato altri 868 mila euro per un complessivo di 3 milioni 618 mila.

Esordisce al secondo posto il film d'animazione di DreamWorks I Croods 2 che ha guadagnato 615 mila euro (744 mila in 5 giorni).

Scivola di una posizione ma rimane sul podio La notte del giudizio per sempre: l'incasso è di 261 mila euro per un complessivo di 603 mila euro in 15 giorni.

Al settimo posto esordisce Marx può aspettare di Marco Bellocchio sulla storia del fratello gemello Camillo, tragicamente scomparso nel 1968. Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes dove il regista è insignito della Palma d'Onore. All'ottavo debutta Penguin Bloom con Naomi Watts, "inno alla vita" ispirato a una storia vera.

A livello complessivo il box office ha raggiunto 2.299.617 euro con 337.641 presenze in crescita del 5% sul fine settimana passato. (ANSA).