Morto disegnatore vignetta su Maometto che scatenò proteste

(ANSA) - STOCCOLMA, 18 LUG - L'artista danese Kurt Westergaard, famoso per aver disegnato una caricatura del profeta Maometto che ha scatenato violente rivolte in alcuni Paesi musulmani, è morto all'età di 86 anni, secondo quanto riferito dalla famiglia ai media danesi. Westergaard è morto nel sonno dopo una lunga malattia.

L'illustratore è l'autore del più famoso dei 12 disegni pubblicati il ;;30 settembre 2005 dal quotidiano conservatore danese Jyllands-Posten con il titolo 'Il volto di Maometto', in cui il profeta era rappresentato con un turbante a forma di bomba. Le vignette erano passate inosservate in un primo momento, ma dopo 15 giorni ci fu una manifestazione di protesta a Copenaghen e proteste degli ambasciatori dei Paesi musulmani in Danimarca.

La rabbia si è poi intensificata con un'ondata di violenze anti-danesi nel mondo musulmano nel febbraio 2006, vista in Danimarca come la più grave crisi di politica estera per il Ppaese dalla seconda guerra mondiale.

La violenza legata alle vignette ha raggiunto il picco nel 2015 con l'attacco con 12 morti al settimanale satirico francese Charlie Hebdo a Parigi, che ha ristampato le vignette nel 2012.

Westergaard aveva lavorato per la rivista Jyllands-Posten dalla metà degli anni '90 1980 come illustratore, e il disegno in questione era già stato stampato una volta, senza suscitare molte polemiche.

Durante gli ultimi anni della sua vita, Kurt Westergaard, come molti altri associati alle vignette, ha dovuto vivere sotto la protezione della polizia a un indirizzo segreto. All'inizio del 2010, la polizia danese ha arrestato un somalo di 28 anni armato di coltello che era entrato nella sua casa nell'intento di ucciderlo. (ANSA).