Maltempo: aumentano a 171 i morti in Germania e Belgio

(ANSA) - SCHULD, 18 LUG - E' aumentato a 171 il bilancio dei morti provocati dal maltempo in Germania e in Belgio, mentre decine di persone risultano ancora disperse: in Germania le vittime sono almeno 144, mentre nel vicino Belgio sono 27.

La cancelliera tedesca Angela Merkel visiterà oggi il villaggio di Schuld, nella Renania-Palatinato, uno dei Land più colpiti dall'ondata di maltempo. (ANSA).