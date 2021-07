Da Valle a Bova, volti di punta per la fiction Mediaset

(di Nicoletta Tamberlich) (ANSA) - ROMA, 18 LUG - Da Anna Valle a Giuseppe Zeno e Vanessa Incontrada, già volti di punta Rai, da Raoul Bova (che ritroveremo anche in don Matteo 13) a Claudio Bisio, da Laura Chiatti a Loretta Goggi. Sono solo alcuni dei nomi di grande richiamo scelti da Mediaset per la fiction 2021-22.

Si comincia entro metà settembre con "Luce dei tuoi occhi", con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Ambientata a Vicenza, narra di Emma Conti (Valle), famosa étoile internazionale, che torna da New York nella sua città natale per scoprire la verità su un doloroso fatto del passato: la figlia avuta sedici anni prima potrebbe non essere morta alla nascita, come le avevano fatto credere. La ricerca della verità porterà la donna ad incontrare Enrico, insegnante di un liceo locale a cui darà volto Zeno. Con il soggetto e la sceneggiatura di Eleonora Fiorini e Davide Sala, la regia della fiction è di Fabrizio Costa. Produzione Banijay Studios Italy.

"Giustizia per tutti" vedrà invece al centro Raoul Bova, sia nei panni di interprete che di produttore con la sua RB Produzioni, che affianca Showlab (Prodea Group). E' Roberto, uno stimato fotografo condannato ingiustamente per l'omicidio di sua moglie Beatrice, brillante avvocato. L'uomo riconquista la libertà dopo essere stato dieci anni in carcere. Alla regia Maurizio Zaccaro ed Eros Puglielli. "Storia di una famiglia perbene" rivedrà Giuseppe Zeno, questa volta affiancato da Simona Cavallari. Ispirata al bestseller di Rosa Ventrella (edito da New Compton Editori, anche in e-book), la storia è ambientata a Bari tra il 1985 ed il 1992. Produce 11 Marzo, con la regia di Stefano Reali.

Nella seconda parte della stagione sono attese "Tutta Colpa di Freud-La serie", con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora, tratta dall'omonimo film di Paolo Genovese; il sequel di "Buongiorno Mamma", grande successo della scorsa stagione targato Lux Vide-RTI, con Bova e Maria Chiara Giannetta; "Fosca Innocenti", che riporterà su Canale 5 Vanessa Incontrada, qui nei panni della protagonista, un vice questore a capo di una squadra investigativa tutta femminile; "Più forti del destino", remake della serie di successo francese "Le Bazar de la Charité". (ANSA).