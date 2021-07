Britney Spears sfoga la sua rabbia contro il padre, 'lascio'

(ANSA) - NEW YORK, 18 LUG - "Lascio, non mi esibirò su nessun palcoscenico fino a che mio padre avrà la gestione di cosa posso indossare, dire, fare o anche pensare". Britney Spears sfoga la sua rabbia contro il padre-padrone su Instagram, e se la prende anche con la sorella Jamie Lynn. "Il mio cosiddetto sistema di sostegno mi ferisce profondamente!!!!", aggiunge la star continuando nella sua battaglia per liberarsi dal controllo del padre, al quale è sottoposta da 13 anni. Un controllo che "ha ucciso i miei sogni. L'unica cosa che ho è la speranza, e la speranza è difficile da uccidere", scrive Britney che nelle ultime settimane è comparsa in tribunale per testimoniare contro il regime a cui la sottopone il padre, a cui vuole fare causa.

La star ha di recente appoggiato per la prima volta l'hashtag #FreeBritney, il movimento attorno al quale si sono radunati i suoi numerosi fan, alcuni famosi come Miley Cyrus e Ariana Grande. (ANSA).