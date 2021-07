Covid: La Mecca vietata ai non residenti per il secondo anno

(ANSA) - RIAD, 17 LUG - Inizia oggi il tradizionale pellegrinaggio a La Mecca riservato per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia di Covid-19, ai residenti in Arabia saudita e a un numero massimo di 60 mila persone.

Il mondo musulmano è diviso tra chi piange lacrime di gioia, per aver raggiunto il traguardo di una vita, e delusione per i milioni di fedeli sparsi per il mondo da due anni esclusi dal rito dell' Hajj, l'omaggio alla Kaaba, la struttura cubica coperta da un tessuto che rappresenta il santuario più sacro dell'Islam, ma neanche a tutti i residenti e ai sauditi sarà permesso celebrare la festa.

Prima della pandemia, più di due milioni di fedeli da tutto il mondo si ritrovavano per diversi giorni nella città più santa dell'Islam, con il solo pericolo di essere schiacciati nella calca. L'anno scorso ne sono stati ammessi appena 10 mila. Ora, tra oltre 558.000 candidati, cittadini o residenti del Regno del Golfo, è stato necessario selezionarne 60 mila, poco più del 10 per cento. Il pellegrinaggio di cinque giorni è riservato a residenti completamente vaccinati, di età compresa tra 18 e 65 anni, e non affetti da alcuna malattia cronica, secondo i criteri stabiliti dalle autorità saudite.

I pellegrini selezionati online, tutti residenti nel Regno, provengono da 150 Paesi, rappresentanti dell'ampia comunità di lavoratori stranieri giunti soprattutto dall'Asia, dall'Africa e dal Medio Oriente. "Ho l'impressione di aver vinto alla lotteria", esulta un farmacista egiziano intervistato dalla Afp.

Altri candidati non sono stati così fortunati. E in tanti hanno sfidato le autorità, tramite i social, in un Paese dove le critiche pubbliche contro il governo sono molto rare. "Stiamo ancora aspettando con ansia di essere accettati, come se dovessimo sostenere un esame", ha scritto un utente di Twitter.

