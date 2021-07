A Cannes incidente Spike Lee, annuncia la Palma d'oro

(ANSA) - CANNES, 17 LUG - Spike Lee ha annunciato la Palma d'oro del festival di Cannes, Titane di Julia Ducournau, per errore essendo all'inizio della cerimonia. L'incidente clamoroso poco fa e non sembra affatto uno scherzo, con la platea sotto choc. Il film è realmente il più accreditato per la Palma ma la certezza si avrà a fine serata. (ANSA).