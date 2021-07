Rai: Salvini, vicenda si chiuderà con soddisfazione di tutti

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - "La vicenda Rai si chiuderà con la soddisfazione per tutti. Ci sarà spazio per tutti, tutti avranno voce". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della presentazione del candidato del centrodestra, Luca Bernardo, alla poltrona di sindaco per le prossime elezioni di Milano, al Palazzo delle Stelline. Alla domanda se la vicenda Rai possa far saltare l'alleanza di centrodestra, il numero uno del Carroccio ha risposto: "No. Far saltare l'alleanza per un posto nel Cda della Rai? Mi rifiuto di pensarlo. Il centrodestra è unito, Pd e Cinque Stelle sono divisi. A me interessa questo".

