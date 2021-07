Istat: export maggio -2% mese, +41,9% anno

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - A maggio 2021 le esportazioni registrano un calo del 2% su aprile e un aumento del 41,9% su maggio 2020. Lo rileva l'Istat sottolineando che per le importazioni si registra un calo dello 0,3% sul mese precedente e un aumento del 51,2% su base tendenziale.

. La stima del saldo commerciale a maggio 2021 è positiva per 5.642 milioni di euro (era +5.620 a maggio 2020). Al netto dei prodotti energetici il saldo è positivo per 8.632 milioni (era +6.633 a maggio dello scorso anno). (ANSA).