Due scosse di terremoto e un boato nella zona di Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 16 LUG - Due scosse di terremoto, la prima di magnitudo 2.6 alle 8,03 e la secondo di 3.6 alle 10 sono state registrate nella zona di Norcia dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Secondo i vigili del fuoco si è avvertito "distintamente" un boato così come riferito dal personale in servizio presso il distaccamento Valnerina. La squadra è quindi uscita per un sopralluogo sul territorio.

Al momento alla sala operativa non sono arrivate richieste di intervento. (ANSA).