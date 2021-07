Ddl Zan: Sisto, ci sono spazi per accordo, si dialoghi

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "Per trovare un'intesa parlamentare, è necessario riportare la proposta Zan nel suo ambito giuridico, evitando ogni eccesso di ideologia, soprattutto per questioni di identità partitica. Si sta discutendo di un'aggravante, come tale rimessa alla valutazione del giudice, che si occupa di reati peraltro già puniti all'interno del sistema. Possibile che non si possa dialogare e così evitare lo scontro?". Così a Sky Tg24 il Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

"Ci sono sicuramente spazi, tempi e modi per trovare un accordo, senza forzare la mano. In questo momento - ha proseguito -, un atteggiamento di maggiore disponibilità di tutti sarebbe il più corretto nei confronti del Paese. Questo anche per consentire al Senato di procedere con tranquillità e maggiore speditezza su altri temi, come quelle riforme dalle quali dipendono le risorse europee, a cominciare dalla giustizia civile", ha concluso. (ANSA).