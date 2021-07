Cannes: applausi e commozione alla premiere di Bellocchio

(ANSA) - CANNES, 16 LUG - Applausi scroscianti e tanta emozione alla premiere di Marx può aspettare di Marco Bellocchio stasera al festival di Cannes. Prima ancora dell'inizio l'accoglienza in sala era stata calorosa, di vera ovazione. Alla fine, dopo un'ovazione di quasi dieci minuti è stato lo stesso regista ad interrompere gli applausi e prendere il microfono da Thierry Fremaux. "Se questo che avete visto vi ha emozionato vuol dire che c'è qualcosa che esce dalla casa di Bellocchio e arriva a tutti...".

Nella platea sold out della sala Debussy accanto a Bellocchio c'era la sua famiglia con i figli Pier Giorgio e Elena e la moglie Francesca Calvelli. E, a sorpresa anche Valeria Golino.

Domani sarà Paolo Sorrentino, stasera confermato ufficialmente dal delegato del festival Fremaux, a consegnargli la Palma d'oro d'onore, mentre in sala a fargli festa è in arrivo per la cerimonia di chiusura Pier Francesco Favino, il Buscetta del suo 'Traditore'. (ANSA).