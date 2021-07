Biden, la cattiva informazione sul Covid sta uccidendo

(ANSA) - NEW YORK, 16 LUG - La cattiva informazione sul Covid sta "uccidendo" molte persone. Lo afferma Joe Biden. Secondo la Casa Bianca la Russia e la Cina stanno promuovendo disinformazione sui vaccini tramite i social media, usando anche "messaggi che mettono a rischio i programmi di sviluppo dei vaccini occidentali". La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha quindi messo in evidenza che Mosca e Pechino "stanno spingendo informazioni sul fatto che i vaccini sono inefficaci e non utili". Pronta la risposta di Facebook: "Ci siamo alleati con gli esperti del governo, le autorità sanitarie e i ricercatori per agire in modo aggressivo contro la cattiva informazione sul Covid e sui vaccini a tutela della salute pubblica". (ANSA).