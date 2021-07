Bankitalia: alza stime Pil, in 2021 +5,1%

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - La Banca d'Italia ritocca nuovamente al rialzo le stime del Pil per il 2021. Secondo il Bollettino economico diffuso oggi, il prodotto interno vedrà un rialzo del 5,1% contro il +4,9% o +5% previsto a giugno e la crescita attorno al 5% stimata dal governatore Visco due settimane fa.

Nel biennio successivo, la banca centrale, stima una crescita a ritmi del 4,4% nel 2022 e del 2,3 nel 2023. "Tali proiezioni - è il caveat della banca centrale - dipendono dalle ipotesi che si consolidi il miglioramento sanitario nazionale e globale, che prosegua il deciso sostegno della politica di bilancio" e favorevoli condizioni monetarie e finanziarie.

L'economia italiana dovrebbe accelerare "in misura significativa a partire dal terzo trimestre" per tornare a livelli "pre-pandemia" nella "seconda metà del 2022". (ANSA).